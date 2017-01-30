Рубль дешевеет вместе с нефтью

Курс доллара США расчетами «завтра» в начале сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:00 прибавил 16 копеек к предыдущему закрытию и достиг 59,9925 руб. Курс евро поднялся на 35 копеек - до 64,3225 руб., свидетельствуют данные биржи.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, нефть утром в понедельник «торгуется в небольшом минусе».

«Баррель Brent стоит $55,28 (снижение на 0,23%). В Азии цена остается под давлением после выхода в пятницу данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США», — говорится в обзоре эксперта.

«Последние два торговых дня рубль с нефтью имеет положительную корреляцию. Тема отмены санкций вышла на первый план, поэтому российская валюта игнорирует снижение нефтяных котировок. Конгрессмен Дана Рорабахер считает, что новые власти США отменят санкции против РФ и выстроят с Москвой принципиально новые, конструктивные отношения. Об этом он заявил в опубликованном 28 января интервью изданию The Washington Examiner», — напоминает Антонов.