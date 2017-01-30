Ягланд в Грузии

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд находится с официальным визитом в Грузии. Он прибыл в страну поздно вечером 29 января, передает Грузия Online.

Сегодня состоялась встреча генсекретаря с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе. После встречи в МИД состоится совместная пресс-конференция министра иностранных дел и генерального секретаря Совета Европы.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел, в рамках визита Турбьерн Ягланд также встретится с президентом, премьер-министром, председателем парламента Грузии, министром юстиции и госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства.

Глава Совета Европы также проведет официальные встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии.