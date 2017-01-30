Уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля возбуждено в Чечне после попытки покушения на Рамзана Кадырова, сообщает российская «Новая газета». Организатором покушения издание называет одного из братьев Ямадаевых.

Как стало известно изданию, на прошлой неделе 4-й отдел по особо важным делам управления Следственного комитета по Чечне возбудил уголовное дело по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») после неудачной попытки покушения на главу республики Рамзана Кадырова, которое планировалось на весну прошлого года.

Как говорится в рапорте начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Чеченской Республике подполковника Тимура Межидова, на который ссылается газета, 23 января в Гудермесе, возле торгового центра ООО «Айша», были задержаны Азиз Альвиев, Беслан Закараев и Шамхан Магомадов, которые признались в том, что на территории Ножай-Юртовского района Чечни ими планировалось осуществление покушения на жизнь Кадырова «с использованием гранатометов, автоматического огнестрельного орудия и взрывных устройств».

Организатором покушения на главу Чечни является Иса Ямадаев, говорится в документе.

По данным «Новой газеты», Иса Ямадаев покинул Россию еще весной прошлого года и может находиться в Дубае. Как пишет издание, в 2009 году на него также готовилось покушение, «он должен был стать третьим из братьев, кому была уготована смерть». Депутат Госдумы Руслан Ямадаев был убит в Москве в 2008 году, а командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев — в Дубае в 2009 году. Как отмечает издание, Ямадаевы считают виновным в убийстве родственников именно Кадырова и являются его «кровными врагами».