Американские беспилотники нанесли удар по Йемену

Американские беспилотники нанесли удар по территории Йемена в рамках операции против отделения «Аль-Каиды», действующего в стране. Об этом сообщает Reuters.

Дроны уничтожили автомобиль, в котором, как предполагается, находились два боевика-исламиста. По американским данным, оба они погибли.

Также стали известны детали наземной операции с участием спецназовцев из отряда SEAL Team 6, проведенной несколькими часами ранее. Уточняется, что лагерь боевиков, уничтоженный в результате рейда, находился в провинции Эль-Бейда в центре страны, в районе Якла. Подтверждена смерть одного из «морских котиков». Вызванный для эвакуации троих раненых морских пехотинцев конвертоплан MV-22 Osprey разбился при посадке. Обошлось без жертв, но, по разным данным, один или два пилота получили травмы.