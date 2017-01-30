 

Машаллах Ахмедов осужден на 8 лет

Автор: Отдел информации 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве бывшего футболиста Машаллаха Ахмедова.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, решением суда Машаллах Ахмедов осужден на 8 лет.

Напомним, М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, экс-футболист «Нефтчи» обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на 150 тысяч манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты. 16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца. В последующем он был освобожден под домашний арест.

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