В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве бывшего футболиста Машаллаха Ахмедова.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, решением суда Машаллах Ахмедов осужден на 8 лет.

Напомним, М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, экс-футболист «Нефтчи» обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на 150 тысяч манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты. 16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца. В последующем он был освобожден под домашний арест.