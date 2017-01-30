Айдын Алиев о борьбе с «черным рынком»

«Некоторые бизнесмены пытаются уклониться от налогов путем занижения цены товаров при экспортно-импортных операциях. Однако в настоящее время число таких случаев сократилось».

Как заявил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы по социально-экономического развитию регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы, госкомитет создал рабочую группу, которая сравнивает цены при помощи интернета и биржевых данных.

«Во избежание поступления денег на «черный рынок» будет проведена оценка. Для усиления местного производства и защиты внутреннего рынка мы применили налоги к ряду продукции», — сказал Айдын Алиев, которого цитирует АПА.