В Азербайджане ожидается снег

31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, снег. Умеренный северо-западный ветер временами усилится, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3 градуса мороза, днем - 1-3 тепла, в Баку - ночью около 1-3 мороза, днем - 1-3 тепла.

Атмосферное давление поднимется с 767 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95%.

Ночью и утром на дорогах возможен гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 31 января холодная температура на фоне осадков и сильного ветра хазри на Абшеронском полуострове вызовет дискомфорт у метеочувствительных людей.

Начиная с 31 января по 2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, ожидаются осадки, снег. Северо-западный ветер временами усилится. Минимальная температура воздуха составит 1-5 градусов мороза. Дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана будут идти дожди и снег. Местами возможен туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 1-5 тепла, в горах ночью 15-20 градусов мороза, днем 5-10 мороза. Дороги покроются льдом.