 

США изучат способность России и Китая пережить ядерный удар

 

Разведывательные службы США и стратегическое командование Пентагона работают над новой оценкой того, смогут ли госструктуры России и Китая пережить ядерный удар и продолжить функционировать, сообщает Bloomberg.

Новое исследование, начатое по заказу Конгресса еще до вступления Дональда Трампа в должность президента, получило поддержку как со стороны членов Республиканской, так и Демократической партий, которые «озабочены растущей военной мощью Китая и испытывают подозрения относительно намерений президента России Владимира Путина», пишет агентство.

В доклад должна быть включена информация о «местоположении и описании наземных и подземных сооружений, важных для политического и военного» руководства стран, а также о том, какими объектами будут пользоваться власти «во время кризиса и военного периода».

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