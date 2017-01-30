Президент Американского еврейского комитета о сотрудничестве Азербайджана, США и Израиля

Конструктивное партнерство между Азербайджаном, США и Израилем имеет большую важность, заявил в интервью в Баку президент Американского еврейского комитета Джон Шапиро, сообщает Trend.

Делегация Американского еврейского комитета находится с визитом в Азербайджане.

Шапиро напомнил, что в ходе визита в Баку делегация была принята президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Разговор был очень открытым, думаем, мы хорошо понимаем те вызовы, которые стоят перед Азербайджаном, и важность конструктивных отношений между Азербайджаном и США и Израилем», - сказал Шапиро.

По словам президента Американского еврейского комитета, очень важно то, что Азербайджан является мусульманским светским государством, которое в то же время является другом Израиля. «Это пример того, как еврейское государство и страна с исламской культурой могут успешно работать вместе и иметь конструктивное партнерство», - сказал Шапиро.

Президент Американского еврейского комитета также сообщил, что в ходе встреч с еврейской общиной Азербайджана представители комитета увидели, что живущие в Азербайджане евреи очень счастливы, чувствуют себя комфортно, проживая здесь долгое время.

«С нашей точки зрения это очень позитивно», - отметил глава комитета.