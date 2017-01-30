 

Президент Американского еврейского комитета о сотрудничестве Азербайджана, США и Израиля

 

Конструктивное партнерство между Азербайджаном, США и Израилем имеет большую важность, заявил в интервью в Баку президент Американского еврейского комитета Джон Шапиро, сообщает Trend.

Делегация Американского еврейского комитета находится с визитом в Азербайджане.

Шапиро напомнил, что в ходе визита в Баку делегация была принята президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Разговор был очень открытым, думаем, мы хорошо понимаем те вызовы, которые стоят перед Азербайджаном, и важность конструктивных отношений между Азербайджаном и США и Израилем», - сказал Шапиро.

По словам президента Американского еврейского комитета, очень важно то, что Азербайджан является мусульманским светским государством, которое в то же время является другом Израиля. «Это пример того, как еврейское государство и страна с исламской культурой могут успешно работать вместе и иметь конструктивное партнерство», - сказал Шапиро.

Президент Американского еврейского комитета также сообщил, что в ходе встреч с еврейской общиной Азербайджана представители комитета увидели, что живущие в Азербайджане евреи очень счастливы, чувствуют себя комфортно, проживая здесь долгое время.

«С нашей точки зрения это очень позитивно», - отметил глава комитета.

631 просмотров


Старости
На нахчыванского олигарха пошли бульдозеры
На нахчыванского олигарха пошли бульдозеры
Наша погода
Сегодня 4° / 1°
31 Янв 3° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.0563 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Хакеры-школьники взломали CNN
Горит стадион «Манчестер Юнайтед»
Лидеры ReAl в Генпрокуратуре по «иранскому делу»
Азербайджан объявил в розыск Ровшана Довлатова
Standard & Poor`s о снижении инфляции в Азербайджане
Президент Американского еврейского комитета о сотрудничестве Азербайджана, США и Израиля
США изучат способность России и Китая пережить ядерный удар
В Азербайджане ожидается снег
Айдын Алиев о борьбе с «черным рынком»
Машаллах Ахмедов осужден на 8 лет
Американские беспилотники нанесли удар по Йемену
Попытка покушения на Кадырова Возбуждено дело
Ягланд в Грузии
Рубль дешевеет вместе с нефтью
Дутерте приостановил войну с наркотиками и взялся за коррупцию
Экс-премьер Ирака: «Исламское государство» создал Обама»
Антонио Бандерас госпитализирован
Отравление лекарствами в Баку
Российские ученые лишат наркоманов кайфа
Ставка на партизанскую журналистику ждем реакции МИД Азербайджана
Грузинская полиция нашла у гражданина Азербайджана склад наркотиков
Россия не пропустила в Азербайджан украинский солод
Ученые: проказу в Европу занесли паломники
Toyota уступила мировое лидерство Volkswagen
Азербайджанский солдат покончил с собой