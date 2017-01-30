 

Standard & Poor`s о снижении инфляции в Азербайджане

 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings в пятницу подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Азербайджана в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+/B", сообщает Интерфакс-Азербайджан.

По прогнозу аналитиков агентства, изменение ВВП Азербайджана по итогам текущего года будет нулевым, в 2018 году составит 3%, а в последующие два года  4%. В 2016 году экономика страны сократилась на 4%.

Уровень безработицы достигнет пика в 6% в этом году, а затем будет снижаться и составит 5,5% в следующем году и 5%  в 2019-2020 годах.

Рост потребительских цен (индекс CPI) замедлится до 7% в 2017 году по сравнению с 12,5% в прошлом году. Следующие три года инфляция будет составлять около 4%, по оценке экспертов S&P GR.

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