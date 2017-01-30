Лидеры ReAl в Генпрокуратуре по «иранскому делу»

Исполнительный секретарь движения ReAl Натик Джафарли был вызван на допрос в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры. Об этом Джафарли сообщил на своей странице в фейсбук.

По его словам, допрос длился на протяжении 2,5 часа. Следователи задавали вопросы относительно тайных переговоров членов руководства организации с представителями иранского посольства.

Ранее в Генпрокуратуре на протяжении пяти часов допрашивали члена правления движения ReAl Азера Гасымлы.

На прошлой неделе генпрокурор Азербайджана дал указание о проведении всестороннего расследования в связи с обнародованными фактами в статье «Солдаты Ильгара Мамедова уходят в Иран», опубликованной на сайте haqqin.az.

В журналистском расследовании Эйнуллы Фатуллаева речь шла о тайных переговорах руководителей движения ReAl с представителем дипмиссии Ирана в Азербайджане, а также подозрениях на получение финансовой помощи со стороны разведслужбы иностранного государства.