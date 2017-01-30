 

Ильхам Алиев: «Пусть увидят, какие зверства совершил этот культурный народ»

 

«Началось восстановление села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Мы возвращаем наших граждан в освобожденные от оккупации села». Об этом на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что жители села приветствовали это событие.

«Жители села с нетерпением ждут возвращения в Джоджуг Марджанлы. Мы за короткий срок восстановим это село. Это имеет большое историческое значение. Джоджуг Марджанлы было под оккупацией несколько месяцев, однако под руководством Гейдара Алиева в рамках Горадизской операции село было освобождено.

За этот период армяне полностью разрушили село. Я поручил сделать обращение для того, чтобы представители международных организаций посетили это село, пусть они увидят, какие зверства совершили те, кто выдает себя за культурный народ»,  сказал Ильхам Алиев.

5554 просмотров


Старости
На нахчыванского олигарха пошли бульдозеры
На нахчыванского олигарха пошли бульдозеры
Наша погода
Сегодня 3° / 0°
31 Янв 2° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.0563 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Азербайджанский олигарх сфоткался с Трампом за 35 долларов
У Айтадж Мамедовой нет одноклассников Сельская школа в Хачмазе; Видео
Конгрессмены требуют встречи с главой нацбезопасности из-за указа Трампа
Исполнительная власть Сумгаита отвечает на обвинения
Назарбаев выступит с еще одним экстренным заявлением
Роухани едет в Москву
Таможня решила: склады в помощь бизнесменам новые инициативы Шаига Мирзаева
Ильхам Алиев: «Пусть увидят, какие зверства совершил этот культурный народ»
Хакеры-школьники взломали CNN
Горит стадион «Манчестер Юнайтед»
Лидеры ReAl в Генпрокуратуре по «иранскому делу»
Азербайджан объявил в розыск Ровшана Довлатова
Standard & Poor`s о снижении инфляции в Азербайджане
Президент Американского еврейского комитета о сотрудничестве Азербайджана, США и Израиля
США изучат способность России и Китая пережить ядерный удар
В Азербайджане ожидается снег
Айдын Алиев о борьбе с «черным рынком»
Легендарный Машаллах Ахмедов осужден на 8 лет
Американские беспилотники нанесли удар по Йемену
Попытка покушения на Кадырова Возбуждено дело
Ягланд в Грузии
Рубль дешевеет вместе с нефтью
Дутерте приостановил войну с наркотиками и взялся за коррупцию
Экс-премьер Ирака: «Исламское государство» создал Обама»
Антонио Бандерас госпитализирован