Ильхам Алиев: «Пусть увидят, какие зверства совершил этот культурный народ»

«Началось восстановление села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Мы возвращаем наших граждан в освобожденные от оккупации села». Об этом на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что жители села приветствовали это событие.

«Жители села с нетерпением ждут возвращения в Джоджуг Марджанлы. Мы за короткий срок восстановим это село. Это имеет большое историческое значение. Джоджуг Марджанлы было под оккупацией несколько месяцев, однако под руководством Гейдара Алиева в рамках Горадизской операции село было освобождено.

За этот период армяне полностью разрушили село. Я поручил сделать обращение для того, чтобы представители международных организаций посетили это село, пусть они увидят, какие зверства совершили те, кто выдает себя за культурный народ», — сказал Ильхам Алиев.