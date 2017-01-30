Нынешние рыночные тенденции предопределили основные задачи азербайджанского правительства — в короткие сроки наладить производство экспортной продукции и увеличить выпуск товаров, нацеленных на замещение импортных поступлений. Однако эффективность такого производства требует и интенсификации транспортной сферы.

Слова и дела Ильхама Алиева

Еще в те годы, когда нефтедоходы Азербайджана были на высоком уровне, экономика страны нацеливалась на развитие ненефтяного сектора. На всех заседаниях правительства под руководством Ильхама Алиева регулярно поднимался вопрос развития ненефтяных отраслей, обсуждались достигнутые в этом направлении результаты. В последние же годы ненефтяной сектор экономики стал приоритетным, с целью его стимулирования реализуется несколько государственных программ, создается благоприятная бизнес-среда, осуществляются системные мероприятия для повышения заинтересованности предпринимателей в производстве продукции такого профиля.

Усилия руководства страны не остаются безрезультатными: сегодня в ненефтяных отраслях экономики заметно увеличился удельный вес валового внутреннего продукта, созданы новые предприятия и, соответственно, новые рабочие места.

Подводя итоги социально-экономического развития в 2016 году, Ильхам Алиев отметил, что, несмотря на общее снижение доходов, созданный в Азербайджане благоприятный инвестиционный климат позволил привлечь в страну иностранные инвестиции на 8 миллиардов долларов. Внутренние же инвестиции составили 3,7 миллиарда долларов.

Вместе с тем мировые рыночные тенденции предопределили сегодняшние задачи азербайджанского правительства – в короткие сроки наладить производство экспортной продукции и увеличить выпуск товаров, нацеленных на замещение импортных поступлений, что предполагает и транспортировку произведенных в стране товаров за рубеж в самых разных направлениях.

Учитывая это, Азербайджан ныне превращается в важный логистический центр, через который проходят традиционные и новые коммуникационные, транспортные и энергетические коридоры. Страна становится стратегическим партнером все большего числа европейских и азиатских государств, участвуя в реализации крупных международных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов.

Даже в сложных условиях глобального экономического кризиса Азербайджан экспортирует в зарубежные страны десятки видов продукции, и сейчас к ним неуклонно прибавляются и товары, произведенные предприятиями ненефтяного сектора.

И пошли таможенные льготы

Для интенсификации работы в этом направлении правительство страны осуществило определенные шаги в своей налоговой политике, приняв ряд таможенных и налоговых льгот для бизнес-структур. Уже сегодня предпринятые реформы дают заметные результаты, повышая роль Азербайджана в расширении регионального и международного сотрудничества.

Являясь одним из основных органов исполнительной власти, Таможенный комитет республики без промедления стал применять адекватные механизмы, соответствующие новым экономическим условиям. В частности, Главное таможенное управление города Баку приступило к созданию широкой сети таможенных складов для хранение импортируемых в страну товаров, где осуществляется особый контроль в течение всего срока хранения, без наложения таможенных пошлин и налогов и применения экономических взысканий.

Вследствие предоставления отечественным экспортерам и импортерам благоприятных условий складирования товаров значительно сократились задержки грузов непосредственно на таможне.

Обладателем лицензии на предоставление услуг таможенного складирования в стране является компания Murphy Shipping and Commercial Services Azerbaijan. Именно эта сервисная компания в последние годы дает возможность бизнес-структурам избежать проволочек и дополнительных расходов при прохождении их грузов через государственную границу. Предоставляя услуги физическим и юридическим лицам, занятым в ненефтяном секторе, компания вносит свой вклад в реализацию задач, поставленных руководством страны.

Новые таможенные склады Шаига Мирзаева

Глава компании Murphy Shipping and Commercial Services Azerbaijan доктор философии по юридическим наукам Шаиг Мирзаев, разъясняя экономические выгоды, которые сулит бизнес-предпринимателям введение новых таможенных правил, отмечает: «Финансовые сложности, возникшие у бизнеса в связи с экономическим кризисом, нередко не позволяли бизнес-компаниям выплачивать таможенные пошлины вовремя, в установленные законом сроки, то есть в достаточно ограниченное время после уведомления о прибытии груза в страну.

Это нередко приводило к увеличению количества простаивающих транспортных средств и к неминуемым штрафам, которым подвергались физические и юридические лица, по каким-то причинам не забравшие свои товары с таможни вовремя. В дополнение к государственным пошлинам предприниматели, оставлявшие свой товар на таможне на долгое время, вынуждены были выплачивать крупные штрафы за посуточно начисляемый простой каждого вагона, трейлера (грузовика) или судна.

Более того, в какой-то момент сложилась ситуация, когда вместо пополнения государственного бюджета за счет таможенных и импортно-экспортных операций начали накапливаться крупные финансовые обязательства перед транспортными компаниями третьих стран, что грозило оттоком столь необходимых стране валютных средств.

Оперативно отреагировав на указ президента Ильхама Алиева, нацелившего предпринимателей страны на преодоление экономических трудностей, Murphy Shipping and Commercial Services Azerbaijan задействовала механизм режима таможенного склада открытого типа.

В сжатые сроки при поддержке Главного таможенного управления города Баку компания создала условия для более эффективного использования складов и логистического центра, расположенных в 28-30 километрах шоссе Баку - Сальян. Режим таможенного склада открытого типа позволяет разгружать и хранить товары и оборудование в течение трех лет без таможенного регулирования. Это предоставляет компаниям больше свободы и больше времени для изыскания предпринимателями-импортерами финансовых средств для оплаты государственной пошлины на ввозимые товары.

Помимо этого, в качестве эффективного инструмента экономического регулирования таможенные склады открытого типа становятся неотъемлемым звеном удобного транзитного коридора, способствуя росту грузового потока через территорию Азербайджана. В то же время Murphy Shipping and Commercial Services Azerbaijan как участник программы развития страны становится крупным дистрибьютором, что стало возможным благодаря задействованию таможенными органами режима складов для сбора грузов без осуществления таможенного регулирования».

К мерам по стимулированию предпринимательской деятельности в стране следует отнести и осуществленный Таможенным комитетом Азербайджана полный переход на безналичные операции на воздушном транспорте, что предотвращает такие негативные для экономики явления, как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Значительно способствовало развитию транспортных перевозок и введение электронного таможенного декларирования, что позволяет любому физическому или юридическому лицу задекларировать свой товар (груз) на расстоянии - в электронной форме или поручить это своему представителю. Вместе с тем без всяких ограничений пока действует и прежняя форма декларирования.

Государственный таможенный комитет и его местные органы регулярно проводят встречи с бизнесменами, где разъясняются новые правила работы, обсуждаются возникающие проблемы и вносятся конкретные предложения для их преодоления. Подобные методы деятельности таможенных органов повышают доверие к ним предпринимателей, помогают избегать нарушений и задержек при прохождении грузов через границу.

Благодаря вниманию руководства страны к предпринимательству компания Murphy Shipping and Commercial Services Azerbaijan, постоянно совершенствуя свою деятельность в качестве грузоперевозчика и экспедитора, успешно выполняет свои функции важного транспортного звена в экономике страны.

Это особенно важно сегодня, когда усилия руководства республики направлены на превращение Азербайджана в крупный международный транспортный хаб, что, несомненно, благотворно отразится на экономическом имидже страны во всем мире.