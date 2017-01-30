Исполнительная власть Сумгаита отвечает на обвинения

Масштабные работы по благоустройству в Сумгаите были начаты в сентябре 2015 года. Об этом говорится в комментарии Исполнительной власти города Сумгаит в ответ на статью haqqin.az «Сумгаит благоустроили ценой банкротства 30 предпринимателей!»

В рамках этих работ улица Мира длиной в 3,8 км была расширена с двух сторон на 10 метров. Также установлено освещение, система слива дождевых вод, проведены работы по озеленению. На прибрежной полосе длиной в 4,2 км заложен Сумгаитский бульвар, на улицы и проспекты наложен асфальт общей площадью в 1,5 миллиона квадратных метров, проведены ремонтные работы на крышах зданий, установлено отопление, в жилых зданиях заменено свыше 200 лифтов. Эти работы продолжаются по сей день.

В Исполнительной власти города отметили, что работы по благоустройству были проведены тремя компаниями, выбранными на основе тендера. Услуги компаний были оплачены в полном объеме, и никаких финансовых обязательств перед ними нет.

Что касается обязательств этих компаний перед субподрядчиками, то ИВ Сумгаита не несет за это ответственности. Однако, несмотря на это, ИВ города контролировала вопрос выплаты заработных плат рабочим.

О деятельности гражданина Мугаиса Вердиева, на которого в статье жалуются предприниматели, в Исполнительной власти Сумгаита ничего не известно.

«Считаем доводы, приведенные в статье «Сумгаит благоустроили ценой банкротства 30 предпринимателей!», не соответствующими действительности и просим опубликовать нашу позицию по этому вопросу», — говорится в заявлении ИВ Сумгаита, поступившем в редакцию haqqin.az.

Напомним, в вышеупомянутой статье говорилось о том, что работы по благоустройству Сумгаита были проведены за счет местных бизнесменов, что привело к их банкротству.