Четверо демократов из различных комитетов Конгресса США потребовали экстренную встречу с главой Министерства национальной безопасности Джоном Келли, чтобы получить разъяснения относительно указа президента Дональда Трампа о введении ограничений на въезд в США гражданам из ряда стран, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, демократы из юридического комитета, комитета национальной безопасности и по международным отношениям в Конгрессе США направили Келли совместное письмо, в котором призывают его "обсудить реализацию и указания относительно указа президента США".

Конгрессмены-демократы надеются встретиться с Келли в среду или даже раньше. Представитель демократов заявил, что президентский указ уже посеял панику и хаос, и винит в этом отсутствие "ясного руководства" со стороны Трампа.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран. Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Это вызвало неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены Сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа.