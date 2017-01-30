Телеканал ARB подготовил репортаж из школы в селе Агарагимоба Хачмазского района, где обучаются всего 24 ученика. Из-за того, что учащихся немного, в школе приняли решение уплотнить классы.

Так, занятия для учеников 1-го и 3-го классов проходят в одной комнате, а 2-го и 4-го классов – в другой. Учебным процессом заняты два педагога.

Еще один интересный момент заключается в том, что в четвертом классе всего одна ученица – Айтадж Мамедова. Она получает знания с учениками на два года младше ее.

Учебный процесс проходит с трудом, ведь за 45 минут нужно уложиться в программу двух классов.

Окончившие начальные классы школьники для продолжения обучения посещают школу в соседнем селе Гадасоба, отмечает телеканал.