Азербайджанский олигарх сфоткался с Трампом за 35 долларов

Накануне ряд СМИ распространил сенсационные фотографии главы группы компаний Palmali Мубариза Мансимова с президентом США Дональдом Трампом. Масс-медиа распространили фотографии азербайджанского миллиардера с Трампом со ссылкой на пресс-службу группы компаний Palmali.

Фотографии в считанные часы облетели соцсети и вызвали широкий общественный резонанс. Весь сегмент азербайджанских соцсетей обсуждал раскрытую тайну – загадку дружбы двух миллиардеров, поскольку до этого в СМИ не сообщалось о личном контакте ленкоранского моряка с одним из гигантов американского строительного и риелторского бизнеса. И вдруг, ленкоранский моряк взлетевший до олигархических небес вот так, совершенно случайно подошел на инаугурации к Трампу и в свойственной себе фривольной форме обратился к нему: "Слушай, дружище Дональд, давай сфоткаемся на память? Ай!" И дружище Дональд подошел к Мубаризу, обхватил его сильные плечи и мило улыбнувшись ответил: "О! Лучший друг мой! Какими судьбами? Я отомщу этому Бараку за твою поруганную честь! Это тебя он связывал с ИГИЛ?"

Может Мубариз Мансимов и присутствовал где-то во дворце в образе золушки. Но уж очень быстро его золотая карета превратилась снова в тыкву, а кучер в омерзительную крысу.

Вскоре выяснилось, что фотографии липовые - обычный фейк, и состряпана эта низкопробная реклама на специальной компьютерной программе. Кому нужно было распространять фейковые фотографии уважаемого азербайджанского бизнесмена с президентом США?

Оказалось, что первым фотографии распространило издание Qafqazinfo, которая позже первой же опровергло ранее распространенный фейк. Редакция издания утверждает, что фотографии были отправлены в редакцию сайта главой пресс-службы Palmali Гусейном Джабраиловым. И сославшись на такой достоверный источник, издание решило удивить читателя дружбой Дональда и Мубариза.

В любой другой стране, скандал с именем ведущего олигарха-миллиардера и президента США повлек бы за собой серию громких отставок и судебных процессов. Уважающий себя олигарх не вышел бы на улицу на утро после такого срама. Но, пожалуй хороший тон и свод светских правил еще не дошел до Азербайджана, ибо ни сам олигарх, ни его пресс-секретарь, ни журналисты даже не задумались над трагическими масштабами потери паблицитного капитала и репутационных издержек. Подумаешь, пресс-секретарь попытался пропиарить своего шефа-миллиардера фейковыми фото с Трампом. А знал ли об этом сам Мубариз Мансимов? Вряд ли, пресс-секретарь пошел бы на этот шаг по собственной инициативе. Как минимум получил бы по шапке, а максимум остался бы без работы. Выходит, это шеф его надоумил пойти на этот фейковый шаг. И если это действительно так, то зачем Мубаризу Мансимову нужен такой низкосортный пиар?

P.S. Haqqin.az удалось установить, что фотография Мубариза Мансимова с Дональдом Трампом была подготовлена на ресурсе All Posters. Любой желающий может загрузить на сайт свою фотографию и получить вполне реалистичную фотографию с Дональдом Трампом. Стоит такая услуга почти 35 долларов.