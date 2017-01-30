Умер имевший 130 жен нигерийский проповедник

В Нигерии в возрасте 93 лет скончался бывший исламский проповедник, известный как баба (отец) Масаба, у которого было 130 жен.

Мохаммед Белло Абубакар умер в своем доме в субботу от заболевания, которое не называется. На его похороны в воскресенье собралась огромная толпа людей.

Как сообщает газета Nigeria's Daily Trust, в 2008 году, когда Абубакар стал медийной личностью, у него было 86 жен, а на момент смерти - уже 130.

По данным газеты, некоторые его супруги беременны. Издание пишет, что у проповедника остались 203 ребенка.

В 2008 году, по данным Би-би-си, у Мохаммеда Абубакара было 170 детей.