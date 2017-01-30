Парламент Ирака запретил американцам въезд в страну

Парламент Ирака одобрил законопроект, вводящий запрет на въезд в страну граждан США. Запрет, говорится в документе, вводится на 90 дней.

Законопроект, названный «ответной мерой» на запрет, введенный США, был принят большинством голосов.

Документ передан в правительство, заявили AP два депутата парламента Ирака, не став уточнять подробностей. В частности, неизвестно, будет ли распространяться временный запрет на въезд на американских военных, сотрудников неправительственных и гуманитарных организаций, персонал нефтяных компаний, а также других граждан США, посещающих Ирак с деловыми целями.