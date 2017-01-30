 

Не та Тереза: премьер-министра Великобритании спутали с порнозвездой наша реплика

Автор: Акпер Гасанов 

Мировые СМИ вовсю комментируют итоги встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Интерес к этой встрече не случаен. Во-первых, встречались президент и премьер-министр двух очень влиятельных мировых держав. Это, конечно, не встречи Рональда Рейгана с Маргарет Тэтчер, но важность переговоров между первыми лицами США и Великобритании не зависит от персоналий.

Во-вторых, это были первые международные переговоры в Белом доме, которые провел Дональд Трамп. До сих пор экспертное сообщество гадает, какой будет внешняя политика Соединенных Штатов при новоизбранном главе государства и претворит ли он в жизнь все то, что наговорил в ходе предвыборной гонки. Так что внимание СМИ к этой встрече было ожидаемо запредельным.

В итоге обсуждали всё. И одинаково красный цвет галстука Трампа и костюма Мэй. И то, что ровно в этом же костюме Мэй встречалась с президентом России Владимиром Путиным. И то, что премьер-министр Великобритании преподнесла Трампу шотландский ковш — символ дружбы. В общем, на первый взгляд, все было чинно и благородно. За исключением одной маленькой, но важной и скандальной детали.

Как передают английские СМИ, в частности, влиятельная Mirror, сотрудники Белого дома трижды допустили опечатку в имени премьер-министра Великобритании. Они забыли написать букву h в имени Терезы Мэй. Причем опечатка имела место трижды: в документе с изложением плана переговоров Трампа и Мэй в пятницу, в том числе «двусторонней встречи» в Овальном кабинете и «рабочего обеда» после совместной пресс-конференции.

К чему это привело? К тому, что Theresa May превратилась в Teresa May. Ну и что? А то, что Teresa May - популярная порноактриса. Такой вот ляп случился, такой вот конфуз! Причем ровно такую же ошибку в свое время допустили и блогеры из различных стран мира. Они также спутали действующего премьер-министра Великобритании с порнозвездой и …принялись поздравлять ее со столь высокой должностью.  

Помнится, что «звезда» фильма для взрослых вынуждена была все опровергать и даже, как это ни звучит смешно, оправдываться.  

В своем аккаунте в Twitter Teresa May открыто написала, в какой сфере работает. Она также сообщила, что на страницу подписались более 10 тысяч пользователей. Звезда порнофильмов тогда предложила всем желающим прислать на почту свое селфи топлес с автографом.

Остается только догадываться, что порноактриса предложит сейчас, после ошибки сотрудников Белого дома. Но очевидно, что не повезло в этой ситуации больше всех именно премьер-министру Великобритании. Ее, кажется, еще не раз будут путать с дамой, специализирующейся в фильмах для взрослых.

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