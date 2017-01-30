Россия бомбит ИГИЛ дальней авиацией

Шесть бомбардировщиков Ту-22м3 нанесли в понедельник удар по объектам террористической группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщает Минобороны России.

Бомбардировщики взлетели с аэродрома на территории России и совершили перелет над Ираком и Ираном. После выполнения боевой задачи все самолеты успешно вернулись на аэродромы базирования. Прикрытие бомбардировщиков вели Су-30СМ и Су-35С с авиабазы Хмеймим.

В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами, а также большое количество боевиков и военной техники террористов. Подчеркивается, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.