Красный Крест навестил азербайджанских заложников в Карабахе

Сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили азербайджанцев, которые были задержаны армянами в Нагорном Карабахе.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, посещение состоялось на прошлой неделе.

Через сотрудников МККК задержанные в Нагорном Карабахе азербайджанцы и их близкие обменялись информацией.

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в оккупированном армянами Кельбаджаре были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой гражданин Азербайджана — Гасан Гасанов — был ими убит.

Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку.

Суд сепаратистов в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева — к 22 годам лишения свободы.