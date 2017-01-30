 

Красный Крест навестил азербайджанских заложников в Карабахе

 

Сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили азербайджанцев, которые были задержаны армянами в Нагорном Карабахе.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, посещение состоялось на прошлой неделе.

Через сотрудников МККК задержанные в Нагорном Карабахе азербайджанцы и их близкие обменялись информацией. 

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в оккупированном армянами Кельбаджаре были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой гражданин Азербайджана  Гасан Гасанов  был ими убит.

Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку.

Суд сепаратистов в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева  к 22 годам лишения свободы.

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