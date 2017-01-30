Бывший президент Виктор Янукович и его окружение вывели преступным путем из Украины около 201,7 миллиардов гривен, сообщила государственная служба финансового мониторинга Украины.

Согласно расследованиям службы, проводившимся с марта 2014 года по декабрь 2016 года, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками времен президентства Януковича.

При этом сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 201,7 миллиарда гривень.

В Госфинмониторинге отметили, что на счетах физлиц и юридических лиц, имеющих связи с Януковичем и другими чиновниками, уже заблокированы средства в эквиваленте 1,54 миллиарда долларов.

"Кроме того, заблокированы активы бывших чиновников на сумму 107,19 миллионов долларов, 15,87 миллионов евро и 135,01 миллионов швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах", - сообщили в ведомстве.