У Жириновского сломался хваленый "Ё-мобиль",

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что "Ё-мобиль", подаренный ему бизнесменом Михаилом Прохоровым, стоит без движения.

"Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался", - сказал Жириновский во время общения с молодежью в Госдуме в понедельник.

По словам Жириновского, всего было произведено три таких автомобиля - один из них находится у самого Прохорова, второй - у него, а где третий - непонятно.

О том, что Прохоров подарил Жириновскому "Ё-мобиль", стало известно в декабре 2014 года.