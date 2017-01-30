 

В Бразилии задержали миллиардера Батисту

 

Бразильский предприниматель и миллиардер Эйке Батиста, разыскиваемый по подозрению в отмывании денег, в понедельник прибыл в Рио-де-Жанейро, где был задержан полицией, передает Рейтер со ссылкой на местное телевидение.

На прошлой неделе полиция Бразилии выдала международный ордер на арест миллиардера. Источник в федеральной полиции сообщил агентству, что Батиста также объявлен в международный розыск Интерполом по подозрению во взяточничестве.

По данным агентства, Батиста прилетел в Рио-де-Жанейро в понедельник самолетом из Нью-Йорка. Ранее он заявил о готовности сдаться властям.

Как сообщает агентство, 60-летний миллиардер подозревается в даче взятки в размере 16,5 миллиона долларов бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу, который был арестован ранее.

По данным Forbes, в 2012 году состояние Батисты оценивалось в 30 миллиардов долларов, что делало его самым богатым человеком, живущим в Бразилии.

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