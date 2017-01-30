Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции проведут переговоры весной. В начале марта в России пройдет заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, передает Российская газета.

"Да, в настоящее время активно идет подготовка к проведению этой встречи", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Интерфаксу.

О том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается в Москву в начале марта, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

"Президент Эрдоган планирует посетить в начале марта Москву, где он совместно с президентом РФ Владимиром Путиным будет председательствовать на очередном заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", - сообщил собеседник агентства.