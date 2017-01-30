 

Азербайджанские полицейские равняются на Саакашвили видео

 

Телеканал ARB подготовил необычный репортаж о деятельности сотрудников ГАИ на дорогах Азербайджана.

Сотрудники ГАИ провели специальный рейд, в ходе которого просвещали водителей об особенностях вождения на заснеженной дороге.

При этом инспекторы дорожного движения дружно выталкивали застрявшие в снегу автомобили и желали хорошей дороги автомобилистам.

Сотрудники ГАИ также лично контролировали процесс покрытия заледеневших дорог реагентами.

Отметим, что такое поведение азербайджанских гаишников не может не радовать. Впервые на постсоветском пространстве гаишники стали выполнять роль спасателей, а не наказателей в соседней Грузии. Это произошло в результате реформы главы МВД Вано Мерабишвили из команды экс-президента Михаила Саакашвили. Именно эта реформа сломила стереотипы о полицейском-карателе.

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