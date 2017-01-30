 

В Ереване труп новорожденного выдали родителям в промышленной коробке фото

Автор: Отдел Армении 

Вопиющий случай произошел сегодня в ереванской больнице «Мурацан». 26 января, в шесть часов утра, жительницу села Налбандян Армавирской области Армении 19-летнюю Нарине Броян перевели в роддом города Армавир. После родов Н.Броян сказали, что роды прошли благополучно.

Буквально за несколько минут до родов родственникам сообщили, что выявились проблемы, однако Нарине благополучно родила. На следующий день, 27 января утром, новорожденного перевели в ереванскую больницу «Мурацан».

Однако вчера родителям сообщили, что ребенок умер, а спустя несколько часов отцу выдали труп младенца в картонной коробке.

Фотографии, на которых отец умершего ребенка несет свое чадо в картонной коробке, просочились в прессу и вызвали довольно большой резонанс среди общественности.

По всей видимости, выдача детских трупов в промышленных коробках кажется нормой для ереванской больницы, так как директор медцентра «Мурацан» в беседе с журналистом заявил, что не видит в этом ничего вопиющего: «А как мы, по-вашему, должны были выдать тело? У нас это нормально, мы так выдаем», - заявил директор медцентра Баграт Бавеян.

Напомним, недавно министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на брифинге сделал заявление, которое вызвало негодование среди общественности. На вопрос журналиста, чем министр может объяснить участившиеся случаи детской смертности в Армении, Алтунян заявил: «Меня не интересуют какие-то там один или два случая детской смертности, все это несерьезно».

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