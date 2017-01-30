Автомеханики похитили у Госдепа США 13 джипов

Полиция США раскрыла преступную группу, которая за пять лет похитила у Госдепа 13 внедорожников и запчасти для них, передает ТАСС.

Фигурантами уголовного дела стали работники сервисного центра Car Collision Center в городе Спрингфилд, штат Вирджиния, сообщает Минюст США. 67-летний механик Джеймс Рэтклифф вместе с директором автосервиса и неназванными представителем службы обеспечения Госдепа годами обворовывали департамент, заведующий внешней политикой Америки.

За пять лет сотрудники автосервиса присвоили 12 внедорожников Chevrolet Suburban, один Hummer и запчасти для автомобилей. Похищенное государственное имущество было легализовано и продано, а деньги поделены между преступниками. Также компания получала завышенные суммы за выполненные работы по обслуживанию автомобилей госструктур. Человек из правительственных органов покрывал сервисменов.

Власти США оценили нанесенный ущерб в $512,42 тыс. Джеймс Рэтклифф добровольно согласился возместить $416,02 тыс. Обвиняемым грозит тюремный срок от 18 до 24 месяцев и штраф в размере от $4 тыс. до $40 тыс.