Евросуд присудил деньги обвиняемым в убийстве Немцова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €13 тыс. братьям Анзору и Шадиду Губашевым, которых обвиняют по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщил их адвокат Муса Хадисов, передает РИА Новости.

«Суд удовлетворил нашу жалобу и постановил взыскать в пользу Губашевых компенсацию по €6,5 тыс. каждому. Мы жаловались на условия содержания подсудимых: задержка с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников», заявил Хадисов. Он также рассказал, что ЕСПЧ посчитал нарушением прав обвиняемых несвоевременное рассмотрение их апелляционных жалоб.

По данным следствия, братья Губашевы перевозили по Москве и области членов организованной преступной группировки, которые совершили убийство Бориса Немцова. Кроме того, они следили за политиком и передали убийцам машину, на которой они скрылись. Братьям грозят пожизненные сроки.

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Политику выстрелили в спину, он скончался на месте. По версии следствия, за господином Немцовым велась слежка, злоумышленникам был известен его маршрут. После убийства они скрылись на автомобиле.