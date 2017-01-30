Сотрудники Главного управления Пенитенциарной службы Министерства юстиции и Бакинского следственного изолятора пресекли попытку перенести в учреждение запрещенные предметы, передает Report.

Как отмечают в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы, при осмотре передачи, принесенной жителем поселка Бина Хазарского района Алиевым Низами Керимали оглу арестованному по обвинению по ст. 120.2.2 и 221.3 УК Агаеву Арифу Абдулла оглу, были обнаружены и изъяты завернутые в целлофан и спрятанные в торт мобильные телефоны марки “Samsung A5” с сим картой и “Samsung A3” также с сим картой.

Собранные по факту материалы переданы в Следственное управление Министерства юстиции для правовой оценки.