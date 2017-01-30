Столица Болгарии признана самым дешевым городом Европы

Рейтинг Price of Travel определил, что столица Болгарии София заняла первое место среди самых дешевых туристических дестинаций Европы, сообщает портал rus.bg.

Седьмой год подряд Price of Travel составляет рейтинг 56 самых популярных туристических городов Европы по дешевизне. Авторы рейтинга в качестве примера берут туриста с ранцем из расчета одна ночевка в дешевом, но хорошем хостеле, трехразовое питание, две поездки на городском транспорте, билет в музей, три кружки дешевого пива или другое развлечение.

Так, на первое место рейтинга на 2017 год попала София с 43,75 лева на день (24,04 доллара США). В прошлом году на день одному туристу в Софии было необходимо иметь 44,72 лева (24,42 доллара).

"По данным авторов рейтинга, в этом году в Софии одному туристу необходимо 11,45 лева (6,25 доллара) за ночь с завтраком в хостеле 13,7 лева в прошлом году (7,48 доллара), на транспорт – 2 лева (1,09 доллара), на еду – 16,8 лева (9,17 доллара), напитки, развлечение – 7,5 лева (4,09 доллара), билет в музей – 6 левов (3,28 доллара)", — говорится в сообщении.

На втором месте рейтинга 2017 года – Краков, потом идут Бухарест, Белград, Будапешт, Сараево. Киев, который в прошлом году был на первом месте, в этом году занял седьмое место.