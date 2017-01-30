Турция и Израиль впервые за последние шесть лет проведут политические консультации, сообщает Anadolu.

Консультации пройдут в Анкаре в среду первого февраля.

Делегацию Турции возглавит советник МИД Умит Ялчин, Израиля – генеральный директор МИД Юваль Ротем.

Турция и Израиль стремятся максимально нормализовать двусторонние отношения и увеличить число взаимных визитов.

Кроме того, ожидается, что один из членов Кабмина Турции на этой неделе посетит Израиль.

В июле 2016 года Анкара и Тель-Авив подписали соглашение о нормализации двусторонних отношений после кризиса, связанного с инцидентом с кораблем «Мави Мармара» в 2010 году.