Министерством экономики АР выдано 84 документа поощрений инвестиций в 2016 году, в рамках которого будет вложено свыше 1 миллиарда долларов инвестиций. Об этом сказал глава Минэкономики Шахин Мустафаев на конференции, посвященной итогам третьего года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах", сообщает Sputnik Азербайджан.

По словам министра, в рамках данных проектов предусмотрено создать 6700 рабочих мест, из которых 38% в сельском хозяйстве и 62% — в промышленности, при этом 60% приходится на регионы, и лишь 40% — на Баку (поселки и села столицы) и Абшеронский район.

В соответствии с законом о приостановлении проверок со стороны Минэкономики в 2016 году было проведено 60 проверок против 62 тысяч в 2015 году.