В Беларуси появились радиоактивные подгузники

Работники мусороперерабатывающего завода в белорусском городе Брест сообщили о превышении ионизирующего излучения в автомобиле, который приехал на разгрузку. Оказалось, что всему виной был одноразовый подгузник, куда непонятным образом попал радиоактивный йод, сообщает Управление МЧС по Брестской области.

Работники завода обратились к специалистам, когда на проезжающий грузовик сработала контрольная рампа. Прибывшие спасатели выявили превышение фона в задней части кузова, но мощность излучения на расстоянии 1,5 м не превышала фоновых значений для данной местности.

Машину отогнали на стоянку, оцепили место в радиусе 20 метров и начали сортировать мусор. Так нашли пакет с одноразовым подгузником — приборы зафиксировали превышение нормы ионизирующего излучения в 37 раз.

Предварительный анализ вещества показал, что это йод-131. Период его полураспада составляет 8 суток, поэтому через 48 суток установятся допустимые фоновые значения.