Руководитель отдела политических прогнозов Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Московского государственного университета, политолог Александр Караваев в интервью армянским СМИ выступил с интересным и практически сенсационным заявлением.

Караваев прокомментировал возможные будущие поставки российского вооружения в Азербайджан, как ответ России на беспокойство Баку в связи с продажей Армении ракетных комплексов «Искандер».

По словам Караваева, «если даже переговоры увенчаются успехом и Азербайджану будет продана новая партия военной техники, то это нисколько не обострит ситуацию, поскольку Россия контролирует ситуацию в регионе».

Далее эксперт заявил, что «Искандеры» еще с 2014 года находились в Армении в «неконкретизированном статусе». «Просто недавно был конкретизирован их статус, и они перешли под управление Армении», отметил Караваев.

Таким образом становится понятным тот факт, что согласно данным Минфина Армении, о которых haqqin.az уже сообщал, Москва до сих пор не поставила Еревану оружие, в том числе и «Искандеры», по кредитному договору в 200 миллионов долларов. Их поставлять не нужно было, так как они находились в Армении с 2014 года. И армянская сторона, несмотря на их наличие, не смогла задействовать ракеты в апреле 2016 года, когда ее армия бежала, покидая стратегические высоты на оккупированной территории Азербайджана.