 

Российские «Искандеры» находятся в Армении с 2014 года Сенсационное заявление

Автор: Отдел информации 

Руководитель отдела политических прогнозов Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Московского государственного университета, политолог Александр Караваев в интервью армянским СМИ выступил с интересным и практически сенсационным заявлением.

Караваев прокомментировал возможные будущие поставки российского вооружения в Азербайджан, как ответ России на беспокойство Баку в связи с продажей Армении ракетных комплексов «Искандер».

По словам Караваева, «если даже переговоры увенчаются успехом и Азербайджану будет продана новая партия военной техники, то это нисколько не обострит ситуацию, поскольку Россия контролирует ситуацию в регионе».

Далее эксперт заявил, что «Искандеры» еще с 2014 года находились в Армении в «неконкретизированном статусе». «Просто недавно был конкретизирован их статус, и они перешли под управление Армении», отметил Караваев.

Таким образом становится понятным тот факт, что согласно данным Минфина Армении, о которых haqqin.az уже сообщал, Москва до сих пор не поставила Еревану оружие, в том числе и «Искандеры», по кредитному договору в 200 миллионов долларов. Их поставлять не нужно было, так как они находились в Армении с 2014 года. И армянская сторона, несмотря на их наличие, не смогла задействовать ракеты в апреле 2016 года, когда ее армия бежала, покидая стратегические высоты на оккупированной территории Азербайджана. 

2516 просмотров


Старости
Что Назарбаев объявит Казахстану?
Что Назарбаев объявит Казахстану? Обновлено
Наша погода
Сегодня 3° / 0°
31 Янв 2° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.0563 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

В Тбилиси создали путеводитель по винному туризму
Дагестанец получил пять лет за финансирование ИГИЛ
Белый дом о разговоре Трампа с Путиным Конструктивные переговоры
Трамп выводит США из Парижского соглашения по климату
В Турции начался суд над сотнями участников попытки госпереворота
Иран запустил ракету средней дальности
Дмитрий Медведев повысил Азера Талыбова
Возглас Роберта Кочаряна: «Ты что, осел? Мы даже Лачин не можем переварить, а ты и Кельбаджар захотел?»
Российские «Искандеры» находятся в Армении с 2014 года Сенсационное заявление
В Германии подали в суд на WhatsApp Неправомерная передача личных данных
В Беларуси появились радиоактивные подгузники
Минэкономики Азербайджана сократило проверки бизнеса тысячекратно Заявление министра
Турция и Израиль проведут первые за 6 лет консультации Нормализация отношений
Столица Болгарии признана самым дешевым городом Европы
Трамп добился снижения стоимости новейших самолетов F-35 На 600 млн. долларов
Взрыв в жилом доме в Геранбое
В тюремной посылке нашли телефоны Торт для заключенных
Ильхам Алиев наградил ветеранов
Евросуд присудил деньги обвиняемым в убийстве Немцова
Turkish Airlines вернет деньги пассажирам Последствия указа Трампа
Автомеханики похитили у Госдепа США 13 джипов
Азербайджанские полицейские равняются на Саакашвили видео
В Ереване труп новорожденного выдали родителям в промышленной коробке фото
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана
Армянский военнослужащий заблудился и замерз