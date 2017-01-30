 

Дмитрий Медведев повысил Азера Талыбова

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Азера Талыбова заместителем министра экономического развития РФ, передает ТАСС.

"Назначить Талыбова Азера Муталим оглы заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

До этого назначения Талыбов занимал должность руководителя секретариата председателя ЦБ.

В Минэкономразвития он займет место недавно ушедшего замминистра экономики Игоря Ревы, который курировал департаменты обеспечения деятельности, кадров и организационного развития, правовой и финансовый департаменты.

Досье

Азер Талыбов родился 10 февраля 1979 года в г. Москве. В 2002 году окончил магистратуру МГИМО (У) МИД РФ. В период с ноября 2002 г. по июнь 2008 г. работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли. С июня 2008 г. по июнь 2012 г. занимал пост помощника министра экономического развития. В июне 2012 г. перешел на должность руководителя аппарата помощника президента Российской Федерации, которую занимал до июля 2013 г. Затем был назначен руководителем секретариата председателя Банка России. С 28 января 2017 г. - заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Указом президента РФ награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени".

3790 просмотров


Старости
Что Назарбаев объявит Казахстану?
Что Назарбаев объявит Казахстану? Обновлено
Наша погода
Сегодня 3° / 0°
31 Янв 2° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.0563 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

В Тбилиси создали путеводитель по винному туризму
Дагестанец получил пять лет за финансирование ИГИЛ
Белый дом о разговоре Трампа с Путиным Конструктивные переговоры
Трамп выводит США из Парижского соглашения по климату
В Турции начался суд над сотнями участников попытки госпереворота
Иран запустил ракету средней дальности
Дмитрий Медведев повысил Азера Талыбова
Возглас Роберта Кочаряна: «Ты что, осел? Мы даже Лачин не можем переварить, а ты и Кельбаджар захотел?»
Российские «Искандеры» находятся в Армении с 2014 года Сенсационное заявление
В Германии подали в суд на WhatsApp Неправомерная передача личных данных
В Беларуси появились радиоактивные подгузники
Минэкономики Азербайджана сократило проверки бизнеса тысячекратно Заявление министра
Турция и Израиль проведут первые за 6 лет консультации Нормализация отношений
Столица Болгарии признана самым дешевым городом Европы
Трамп добился снижения стоимости новейших самолетов F-35 На 600 млн. долларов
Взрыв в жилом доме в Геранбое
В тюремной посылке нашли телефоны Торт для заключенных
Ильхам Алиев наградил ветеранов
Евросуд присудил деньги обвиняемым в убийстве Немцова
Turkish Airlines вернет деньги пассажирам Последствия указа Трампа
Автомеханики похитили у Госдепа США 13 джипов
Азербайджанские полицейские равняются на Саакашвили видео
В Ереване труп новорожденного выдали родителям в промышленной коробке фото
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана
Армянский военнослужащий заблудился и замерз