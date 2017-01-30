Дмитрий Медведев повысил Азера Талыбова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Азера Талыбова заместителем министра экономического развития РФ, передает ТАСС.

"Назначить Талыбова Азера Муталим оглы заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

До этого назначения Талыбов занимал должность руководителя секретариата председателя ЦБ.

В Минэкономразвития он займет место недавно ушедшего замминистра экономики Игоря Ревы, который курировал департаменты обеспечения деятельности, кадров и организационного развития, правовой и финансовый департаменты.

Досье

Азер Талыбов родился 10 февраля 1979 года в г. Москве. В 2002 году окончил магистратуру МГИМО (У) МИД РФ. В период с ноября 2002 г. по июнь 2008 г. работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли. С июня 2008 г. по июнь 2012 г. занимал пост помощника министра экономического развития. В июне 2012 г. перешел на должность руководителя аппарата помощника президента Российской Федерации, которую занимал до июля 2013 г. Затем был назначен руководителем секретариата председателя Банка России. С 28 января 2017 г. - заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Указом президента РФ награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени".