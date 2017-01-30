 

Иран запустил ракету средней дальности

 

Иран произвел испытательный пуск ракеты средней дальности. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, испытания прошли в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана. Ракета пролетела около 600 км. Как утверждает представитель министерства обороны США, "это уже второй случай, когда Иран нарушает волю международного сообщества".

Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республике не проводить подобные испытания. Тем не менее, по данным телеканала, в июле прошлого года Иран уже осуществил такой пуск.

435 просмотров


Старости
Что Назарбаев объявит Казахстану?
Что Назарбаев объявит Казахстану? Обновлено
Наша погода
Сегодня 3° / 0°
31 Янв 2° / -1°
1 Фев 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.0563 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

В Тбилиси создали путеводитель по винному туризму
Дагестанец получил пять лет за финансирование ИГИЛ
Белый дом о разговоре Трампа с Путиным Конструктивные переговоры
Трамп выводит США из Парижского соглашения по климату
В Турции начался суд над сотнями участников попытки госпереворота
Иран запустил ракету средней дальности
Дмитрий Медведев повысил Азера Талыбова
Возглас Роберта Кочаряна: «Ты что, осел? Мы даже Лачин не можем переварить, а ты и Кельбаджар захотел?»
Российские «Искандеры» находятся в Армении с 2014 года Сенсационное заявление
В Германии подали в суд на WhatsApp Неправомерная передача личных данных
В Беларуси появились радиоактивные подгузники
Минэкономики Азербайджана сократило проверки бизнеса тысячекратно Заявление министра
Турция и Израиль проведут первые за 6 лет консультации Нормализация отношений
Столица Болгарии признана самым дешевым городом Европы
Трамп добился снижения стоимости новейших самолетов F-35 На 600 млн. долларов
Взрыв в жилом доме в Геранбое
В тюремной посылке нашли телефоны Торт для заключенных
Ильхам Алиев наградил ветеранов
Евросуд присудил деньги обвиняемым в убийстве Немцова
Turkish Airlines вернет деньги пассажирам Последствия указа Трампа
Автомеханики похитили у Госдепа США 13 джипов
Азербайджанские полицейские равняются на Саакашвили видео
В Ереване труп новорожденного выдали родителям в промышленной коробке фото
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана
Армянский военнослужащий заблудился и замерз