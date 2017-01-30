Трамп выводит США из Парижского соглашения по климату

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обязательно выполнит свое предвыборное обещание о выходе США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. Об этом заявил в британской столице бывший глава переходного штаба нынешнего хозяина Белого дома Майрон Эбелл, которого цитирует британская газета The Independent.

Соратник Трампа не назвал точной даты выхода США из соглашения по климату. "Он может сделать это посредством президентского указа завтра, или он может подождать и сделать это в рамках более широкого пакета. Есть много различных путей, и представления о том, когда это будет сделано, у меня нет", - сказал Эбелл.

Трамп же имеет славу ярого критика теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что "не является большим поклонником" Парижского соглашения по климату. Он объявил тогда же о намерении "пересмотреть" условия участия США.

Парижское соглашение, с которым связывают основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.