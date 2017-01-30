Дагестанец получил пять лет за финансирование ИГИЛ

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана по делу о финансировании терроризма, сообщает «Кавполит».

По словам пресс-секретаря суда Алены Катькало, подсудимый приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей.

"По версии следствия, житель Хасавюртовского района Дагестана вступил в сговор с одним из участников террористической организации "Исламское государство" и перевел на указанный банковский счет 45 тысяч рублей, которые в дальнейшем были обналичены в Стамбуле.

Уголовное дело слушалось в особом порядке, с жителем Дагестана было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.