В Тбилиси создали путеводитель по винному туризму

По инициативе Ассоциации грузинского вина в Грузии создан путеводитель по винному туризму, оснащенный навигацией QR-кодов, передает Hvino News.

С помощью такого путеводителя турист легко найдет интересующее его направление и посетит различные рестораны и гостиницы. В путеводителе собраны до 300 винных погребов по всей Грузии, а также гостевые дома и рестораны.

По словам менеджера по коммуникации и развитию бизнеса Таты Джаиани, почти каждый ресторан и гостевой дом имеют возможность получить QR-коды.

Посредством специальной аппликации турист сможет легко перейти в Google map и посетить наиболее привлекательное для себя направление.