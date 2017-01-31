 

Credit Suisse заплатит за растрату денег клиентов из Турции 150 млн. долларов

 

Швейцарский банк Credit Suisse могут обязать выплатить $150 млн в качестве возмещения по обвинению в финансовых махинациях двух экс-сотрудников, скрывавших более пяти лет потери при управлении вкладами состоятельных клиентов из Турции на $1,5 млрд, пишет швейцарская газета Sonntags Zeitung.

По данным издания, прокуратура Женевы в течение двух лет ведет расследование в отношении экс-трейдера и экс-управляющего Credit Suisse, чьи имена не называются. Их обвиняют в мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении полномочиями при управлении вкладами богатых клиентов из Турции, чьи имена также не называются.

Предположительно, экс-сотрудники банка для покрытия потерь на счетах этих клиентов использовали другие клиентские счета в женевском отделении Credit Suisse.

Кроме этого, прокуратура намерена выдвинуть обвинения и в отношении самого банка. Надзорное ведомство обнаружило серьезные нарушения при организации банковской деятельности: в ходе следствия было выявлено порядка сотни нарушений в финансовой сфере с 2008 по 2015 годы, совершенных 80 сотрудниками Credit Suisse.

Это не первый случай растраты сотрудниками Credit Suisse денег состоятельных клиентов: в начале 2016 года экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse, обвинив банк в растрате порядка $500 млн.

Как было выявлено в ходе следствия, экс-управляющий банка Патрис Лекодрон переводил деньги со счета Иванишвили на счета других вкладчиков для покрытия потерь, вызванных неудачными биржевыми инвестициями. 

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