«Мы приветствуем и положительно оцениваем отношение haqqin.az к столь чувствительной для всех нас проблеме, как финансирование радикальной оппозиции со стороны иностранных НПО. МИД Азербайджана, в том числе и наше посольство в Вашингтоне, держат в центре внимания все, что касается деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), касающейся Азербайджана», - заявил сегодня глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на запрос haqqin.az о фактах, изложенных в статье главы haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева «Ставка на партизанскую журналистику», в которой речь шла о финансировании нового проекта рупора воинствующей оппозиции Ганимата Захида «Туран ТВ» со стороны американских организаций IREX и USAID.

Глава пресс-службы МИД также заявил, что азербайджанская сторона, помимо этих вопросов, постоянно обсуждает с американской стороной все вопросы относительно деятельности USAİD, связанной с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.