Спикер Госдумы В.Володин едет в Баку

Комитеты Государственной думы РФ намерены провести выездные заседания в Азербайджане, а спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассматривает возможность визита в Азербайджан. Сейчас обсуждаются сроки предполагаемой поездки, - заявил сегодня в интервью российским СМИ председатель Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По словам Л.Калашникова, взаимодействие Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с Азербайджаном в 2017 году будет плотным. Кроме совместного межпарламентского заседания с Милли Меджлисом Азербайджана, в течение года пройдут отдельные рабочие встречи.