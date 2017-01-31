 

Спикер Госдумы В.Володин едет в Баку

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Комитеты Государственной думы РФ намерены провести выездные заседания в Азербайджане, а спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассматривает возможность визита в Азербайджан. Сейчас обсуждаются сроки предполагаемой поездки, - заявил сегодня в интервью российским СМИ председатель Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По словам Л.Калашникова, взаимодействие Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с Азербайджаном в 2017 году будет плотным. Кроме совместного межпарламентского заседания с Милли Меджлисом Азербайджана, в течение года пройдут отдельные рабочие встречи.

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