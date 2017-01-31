Переговоры Гудси Османова с премьер-министром Молдовы

30 января состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в Молдове.

Глава Правительства Республики Молдова подчеркнул, что власти Молдовы открыты для взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном. Павел Филип отметил возможности активизации двустороннего диалога и наращивание объемов торговли, затронутые на переговорах президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Бишкеке осенью прошлого года.

Премьер-министр проинформировал посла об экономических реформах и мерах, проводимых Правительством, направленных на оздоровление экономики и бизнес-среды Республики Молдова.

Посол Гудси Османов отметил, что отношения между Азербайджаном и Молдовой носят дружественный и партнерский характер. Посол рассказал, что по результатам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Павла Филипа в Бишкеке в сентябре 2016 года, по поручению руководства Азербайджана в первом полугодии 2017 года готовится проведение заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и Молдовой. В рамках мероприятия предлагается проведение бизнес форума с участием деловых кругов и предпринимателей двух стран. Также Посол проинформировал, что 27-28 февраля в Азербайджане состоятся межмидовские консультации двух стран.

Г.Османов поблагодарил молдавскую сторону в поддержке справедливой позиции Азербайджана в вопросе карабахского урегулирования.