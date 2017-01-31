 

Порошенко созывает чрезвычайное заседание по Донбассу

 

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за обострения ситуации в Авдеевке. Об этом в эфире украинского «5 канала» рассказал замглавы администрации президента Константин Елисеев.

«Буквально только что президент поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки», — сказал собеседник телеканала.

Также Елисеев отметил, что в последнее время там сложилась «очень напряженная ситуация». «Разрушена критически важная инфраструктура», — сообщил замглавы администрации, добавив, что в связи с этим в городе существует «угроза гуманитарной катастрофы».

По его словам, из-за этого «президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев, чтобы координировать <...> меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска решений для реагирования на обстрелы».

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