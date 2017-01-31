Накануне, 30 января, министр обороны Армении Виген Саргсян прибыл с визитом в Иран. Согласно информации официальных иранских и армянских источников, в рамках визита состоятся переговоры глав оборонных ведомств двух стран, в ходе которых будут проведены оборонные консультации между Ираном и Арменией, сообщает haqqin.az.

Армянские эксперты считают визит министра обороны Армении Вигена Саркисяна в Иран весьма значимым событием с точки зрения укрепления военно-стратегического партнерства двух стран.

Анонсируя свой визит в Тегеран, Виген Саркисян на недавней пресс-конференции заявил, что «множество проблем безопасности в регионе» придают особую актуальность сотрудничеству Армении и Ирана.

Комментируя цели визита главы армянского оборонного ведомства в Иран, армянские политологи делают особый упор на наращиваемое военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, интерпретируя расширения партнерства между этими странами, как большую головную боль официального Тегерана.

Не скрывая свое беспокойство закупкой Азербайджаном передовой израильской военной продукции, армянские эксперты заявляют, что «смежные вызовы и угрозы вынуждают Ереван и Тегеран искать какие-то пути их нейтрализации».

Известный иранист Вардан Восканян считает, что разработка систем борьбы с беспилотниками может стать одной из важных составляющих армяно-иранского военного сотрудничества.

«По понятным причинам, сфера безопасности в отношениях наших стран (Армении и Ирана – ред.) отличается некоторой закрытостью, и многие прогнозы и оценки будут на уровне предположений. Однако, очевидно, что лед тронулся, и в рамках визита министра будут предприняты меры по доведению уровня военно-технического сотрудничества до уровня политического диалога. В этом плане интересна реакция иранских СМИ, где Армения оценивается как страна, имеющая важнейшее стратегическое значение», - сказал эксперт.

По его словам, Армения и Иран заинтересованы в совместном производстве высокотехнологичной военной продукции. Еще одна сфера – это тыловое обеспечение, а также военное образование. Восканян предположил, что Ереван и Тегеран договорятся об иранских инвестициях в военно-промышленный комплекс (ВПК) Армении.

Эксперт отметил также важное политическое значение визита армянского министра: «Надо отдать должное и активной работе Вигена Саркисяна. Конечно, до этого были двусторонние визиты между военными, но переговоры на столь высоком уровне, можно сказать являются чем-то новым», - сказал он в интервью изданию Verelq.

На военно-политический аспект визита обращает внимание и военный обозреватель Давид Арутюнов. По его словам, Армению и Иран хотя и не объединяет какой-либо блок или альянс, как к примеру Армению и Россию, тем не менее Иран является важным фактором баланса в регионе.

«С одной стороны мы видим укрепление военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, с другой все отчетливее вырисовывается новый виток давления на Иран, в связи с ядерной программой. В этом смысле Ереван и Тегеран, возможно, нуждаются в некой сверке часов», - сказал он. Он считает, что после декабрьского визита в Ереван президента Ирана Хасана Роухани, нынешний визит армянского министра нацелен на то, чтобы еще раз подчеркнуть стратегический характер двустороннего диалога.

Комментировать военно-технический аспект, по словам Арутюнова, сегодня сложно по причине отсутствия каких-либо наработок.

«Мне неизвестно, что может Иран предложить Армении. Иран сам нуждается в модернизации своих вооруженных сил. Конечно, Исламская республика имеет свой ВПК, но какие направления сотрудничества с Арменией могут развиваться, мне трудно представить, до сих пор по этой линии каких-либо контактов не было, насколько я помню», - отмечает эксперт.