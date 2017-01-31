Cын мэра Махачкалы под арестом

Первое заседание суда по делу Бадрудина Мусаева, сына мэра Махачкалы Мусы Мусаева, отложено из-за неявки его адвоката. Об этом сообщает издающаяся в Махачкале газета "Черновик". Следующее заседание назначено на 22 февраля.

Бадрудин Мусаев обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении.

Напомним, 31 мая 2016 года Мусаева остановили сотрудники ГИБДД за опасную езду на перекрестке махачкалинских улиц Гамзатова и Ярагского.

За этим последовала драка сына мэра с полицейскими.