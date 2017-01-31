 

Сегодня пройдет жеребьевка "Евровидения-2017"

 

Порядок выступления артистов в полуфиналах песенного конкурса "Евровидение-2017" определится в результате жеребьевки, которая пройдет сегодня, во вторник, в Киеве, сообщается на официальном сайте украинского телеканала "Первый национальный".

Азербайджан на конкурсе представит Диана Гаджиева, выступающая под именем "Dihaj". 

Сегодня же состоится и церемония передачи символического ключа "Евровидения" мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак.

Первая часть жеребьевки отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина). Они ежегодно автоматически проходят в финал.

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников конкурса. Будет определено, представители каких 18 стран выступят в первом полуфинале, а каких 19 стран — во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже. В финал "Евровидения" пройдут по десять стран из каждого полуфинала.

В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса, за победу в этому году будут бороться 26 участников.

Логотипом "Евровидения-2017" станут украинские бусы, в качестве лозунга был выбран "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

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