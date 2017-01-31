В здании Сабунчинского районного суда продолжился процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных. Корреспондент haqqin.az присутствовал в зале заседания и ознакомился с ходом судебного процесса.

Процесс, по традиции, начался с опозданием. В 11:50 судья Габиб Гасанов вынужден был объявить перерыв, поскольку ни один из адвокатов Акифа Човдарова не явился на суд. Спустя некоторое время адвокаты Шахин Рафиев, Камандар Настбов и Садиг Расулов все же пришли на заседание суда.

Назвать сегодняшний процесс плодотворным нельзя, ибо на нем был рассмотрен лишь один эпизод, касающийся потерпевшего Мубариза Мамедова.

На прошлом заседании суда Мубариз Мамедов выступил с неожиданным и странным заявлением. Он заявил, что подтверждает все свои показания против Акифа Човдарова, но отказывается от имущественного иска к нему.

Дело в том, что в далеком 1990 году Мубариз Мамедов приобрел у ИВ Сабаильского района земельный участок площадью в 18 соток. Затем Министерство молодежи и спорта и ИВ города Баку начали вести строительные работы на этом участке. Мубаризу Мамедову через суд удалось восстановить документы о праве собственности на землю и продать ее некоему Рафику Тагиеву. Сумма сделки составляла 1,26 миллиона манатов. При этом Рафик Тагиев заплатил в качестве аванса лишь 300 тысяч манатов.

Через некоторое время Мубариз Мамедов обратился к Рафику Тагиеву с требованием выплатить оставшуюся сумму, но в дело вмешался генерал Акиф Човдаров, и оно приняло совершенно иное развитие.

Отвечая на вопросы адвокатов, Мубариз Мамедов заявил, что когда его вызвали в МНБ, Акиф Човдаров несколько раз ударил его в грудь. Причем так сильно, что Мамедов потерял сознание. Дело в том, что потерпевший несколько дней назад до этого события перенес тяжелую операцию на сердце и был физически слаб. Когда он пришел в себя, его на карете скорой помощи вывезли из здания МНБ.

Во время следственных мероприятий, Мубариз Мамедов также заявил, что подвергся побоям и со стороны начальника управления МНБ Салима Муслимова. Однако, сегодня он отказался от своих слов, добавив, что Салим Муслимов помог ему подняться и даже предложил стакан воды. Примечательно, что после очной ставки с Акифом Човдаровым Мубариз Мамедов также отказался от своих показаний против генерала.

Во время прений взял слово и сам Акиф Човдаров: «Я давно знаю Мубариза, у него был офис рядом с моим домом. Было время, когда Мубариз вместе со своим братом зарабатывал столько, денег, что они не поместились бы в здании этого суда. Но вот управлять заработанными деньгами они не могли. Я знал, что тот земельный участок проблемный. И предупреждал Рафика не покупать его. Но потом я узнал, что сделка заключена и даже выплачен аванс».

Акиф Човдаров также заявил, что вызвал Мубариза Мамедова в МНБ «не как генерал, а как Човдаров».

Отступление

В этой связи вспоминается скандальное заявление министра внутренних дел в период правления НФА Искендера Гамидова, напавшего со своими личными телохранителями на офис оппозиционной газеты «Истиглал» в далеком 1992 году. И.Гамидов почувствовал себя оскорбленным каким-то безобидным высказыванием оппозиционного журналиста, главного редактора газеты «Истиглал» Зардушта Ализаде, и решил наказать обидчика сам. И.Гамидов и его телохранители подвергли физическому насилию З.Ализаде и устроили погром в редакции издания. Этот инцидент вызвал большое недовольство общественности страны, и волну критики в адрес главы МВД. В ряду недовольных и несогласных оказались даже члены правительства НФА. После чего И.Гамидов попытался оправдаться фразой, которая вызвала еще больший сарказм: «Я разобрался с ним не как глава МВД, а как Искендер Гамидов».

Похоже, Човдаров, проработавший, как и Гамидов долгие годы в ОБХСС, так и не осознал меру ответственности госслужащего, ограничивающего его в свободе действий. Тем более, что если бы Човдаров, как и Гамидов, не являлся бы сотрудником правоохранительных органов ему пришлось бы ответить перед законом за свои хулиганские действия. Ведь в этом случае генеральские лампасы не спасли бы его от справедливого возмездия…

«Я знал, что в этом вопросе мне врут. Но в этой республике ни у кого не хватило бы смелость мне соврать. На самом деле, Мубариз в этой ситуации заработал деньги. Мы оформили на его имя земельный участок, на который у него не было документов», - заявил арестованный генерал.

В заявлении генерала отсутствует логическая последовательность. Во-первых, для чего некогда уважаемому генералу Акифу Човдарову следовало вызывать своего соседа в МНБ? Не мог ли он просто зайти в его офис и обсудить с ним проблемы? Во-вторых, если генерал с помощью посредников хотел купить этот земельный участок, то почему переоформлял его на имя Мубариза Мамедова? Не проще ли было приобрести его напрямую у ИВ города Баку? Но эти логические вопросы на суде так и не были озвучены…

Своей оригинальностью отличились и свидетели по этому делу. Так врач, оперировавший Мубариза Мамедова за несколько дней до его избиения не смог вспомнить своего пациента. При этом он заявил, что удар в грудную клетку после подобной операции может привести к разрыву аорты и летальному исходу.

Мубариза Мамедова также не смогли вспомнить бывшие сотрудники МНБ, которые проводили его в кабинет Акифа Човдарова. Словом, сплошная амнезия.

Из-за отсутствия других свидетелей и потерпевших, судья Габиб Гасанов решил завершить заседание суда, но вновь слово взял Акиф Човдаров: «Господин судья, все еще нет заключения о судебно-медицинской экспертизе состояния моего здоровья. Мы не можем подать жалобу, нам отказывают в праве обратиться за другой экспертизой? Что мне, сироте, теперь делать?», - сказал генерал.

Судья посоветовал генералу подождать заключения экспертизы и назначил новое заседание суда на первое февраля.